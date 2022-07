Fuertísimo descargo de Baby Etchecopar contra la Negra Vernaci: "Es siniestra, insoportable y soberbia"

Muy enojado, así se expresó Baby Etchecopar contra la Negra Vernaci, a quien cuestionó cómo compañera.

Desde su ciclo de A24, el conductor arremetió contra su colega por sus dichos en Sobredosis de TV por C5N, donde se mostró muy crítica junto a su compañero Juan Di Natale y Julia Mengolini, quien era la invitada del ciclo.

QUÉ DIJO BABY ETCHECOPAR SOBRE LA NEGRA VERNACI

Indignado, Baby Etchecopar respondió al informe que emitieron en el ciclo de Vernaci y a sus dichos.

"Se rió de todo el mundo durante 30 años, se hace la graciosa, la imitadora... Hasta que uno la ve bajar de la camioneta y se pregunta si vive todavía, porque es grande y nunca cambió la fórmula de cag... de risa de la gente".

"Yo tuve la desgracia de cruzármela en Radio 10. Es siniestra, insoportable, mala compañera, soberbia. Vernaci, vos sabés que tuvimos grandes quilombos vos y yo. Un día cuando pregunté por qué no la echaban me dijeron 'porque la banca Cristina (Kirchner)'".

"Te sacaron de C5N porque no medías vos ni el otro cuatro de copas de Di Natale. Es un decorado de los canales, donde va fracasa, es una sombra, un fantasma".

"No me preocupa que hables de mí, pero lo hacés porque en C5N se están cayendo a pedazos. Tu jefa, Cristina, va a caer y va a ir presa. Tu bronca es hacia los que pensamos diferente y no consumimos la basura que vos vendés".

"Tu bronca es a mis cuatro puntos y medio de rating", cerró Baby, furioso.