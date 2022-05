Fuertísima pelea de Sabrina Carballo con Chanchi Estévez en El Hotel de los Famosos: "No me estás dejando hablar, flaco"

Si bien el cariño que se tienen Sabrina Carballo y Chanchi Estévez pudo superar cualquier conflicto que tuvieron en el pasado cuando fueron pareja, los cruces entre ellos se hacen notar en El Hotel de los Famosos.

Y en el cierre de la semana, luego de que la actriz recibiera la sorpresa de sus compañeros con una increíble fiesta para recibir sus 40 años, Sabrina y el exfutbolista mantuvieron una fuerte discusión frente a los otros concursantes.

Lo que empezó como un análisis del juego en el reality de eltrece terminó en un fuerte reproche de Carballo a su ex: “Callate un poco, déjame hablar, no seas maleducado. No me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejáme que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”, atinó a decir.

“¿A vos te parece que yo soy un maleducado?”, recogió el guante Chanchi y pocos segundos después se levantó de la silla, indignada por el tono de Sabrina en sus palabras.

“Les había dicho a los chicos ‘Maxi, como está chupado, se va a enojar y nos vamos a terminar peleando’. Cuando está borracho, no puede hablar conmigo. Decí que estamos en un lugar público porque sino lo agarro del cogote y lo cag… trompadas”, cerró Sabri, al hablar con los que están reunidos allí, adjudicando la actitud de Chanchi por haber tomado alcohol.

