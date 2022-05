Fuertísima frase de Lulú Sanguinetti, la novia de Martín Redrado, contra Luciana Salazar: "No me copa exponerme con gente desequilibrada"

El anuncio de la boda de Martín Redrado con su novia, Lulu Sanguinetti, provocó un enfrentamiento con Luciana Salazar. La empresaria de turismo realizó picantes declaraciones, la modelo no se quedó callada y ahora la futura esposa del economista volvió a la carga.

“Ya dije lo que tenía que decir. Simplemente me cansé de tanto hostigamiento de esta señora con Martín. No me gusta pelear. Soy respetuosa y seguiré así como siempre, disfrutando de este momento tan lindo que estamos viviendo”, aseguró, en un mensaje que le hizo llegar a Karina Iavícoli en Socios del espectáculo.

“No quiero darle más importancia a la locura que maneja esta señora. Soy buena persona y no me interesa hablar mal de ella aunque esté sistemáticamente intentando hacernos daño a Martín, a sus hijos y a mí. No caigo en la misma. Sé quien soy con mi moral y mis valores bien puestos. Me educaron de otra manera. Me gusta ser una buena persona respetuosa”, lanzó Lulu. ¡Y siguió!

“No me copa para nada exponerme y menos con gente que es tan desequilibrada". G-plus

LULU SANGUINETTI CONTÓ SUS PLANES DE CASAMIENTO CON MARTÍN REDRADO Y APUNTÓ CON DUREZA CONTRA MARTÍN REDRADO

También la pareja del expresidente del Banco Central charló con Mariana Brey y disparó con munición gruesa contra la modelo.

“Estoy disfrutando de este momento tan lindo, organizando nuestro casamiento. No quiero permitir que nadie intente opacar este momento increíble. No soy escandalosa, no soporto la injusticia y no tolero la mentira”, enfatizó, en un mensaje que le hizo llegar a la periodista.

“No me copa para nada exponerme y menos con gente que es tan desequilibrada. Espero que me entiendas. No me la creo, ni los estoy ‘esnobeando’. No quiero líos, no me gusta pelear y cualquier cosa que yo diga daría para eso”, arrojó, con todo.