La fuertísima carta de Nicole Neumann a Fabián Cubero: "No podemos dejar de vivir y disfrutar por tu enojo"

A fines de octubre del año pasado, Nicole Neumann viajó a Estados Unidos junto a sus tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra Cubero, sin contar con el permiso de Fabián Cubero. En ese momento, la modelo le había enviado una carta al exfutbolista cuando ya estaba a bordo del avión, y según detalló Cinthia Fernández consta en un expediente judicial en el que “Fabián fue sobreseído”.

Antes de leer el texto, la angelita aclaró que Nicole “hizo lo que quiso” y luego “Cubero no tuvo respuestas hasta el otro día”, una vez que las cuatro arribaron a Miami. Por otra parte, Neumann había contado con la complicidad de Vicky, una amiga que sería la encargada de cuidar a las chicas en Buenos Aires, pero que no pudo resolver las dudas del Fabián, quien al final comprendió el ardid de su ex.

La carta de Nicole Neumann a Fabián Cubero

Hace un año tengo soñado festejar mis 40, que no son una fecha cualquiera, con mis hijas en un viaje. Ya tenía todo sacado y pagado, dado que jamás esperé encontrarme con un ‘no’ ante un viaje familiar en víspera de mi cumpleaños, la mamá. Y sin pedirte nada a vos.

Sacando que Miami está mejor en tema Covid que acá y que ya lo tuvimos. Más que tenemos la experiencia de dos familias conocidas (Podestá, Brito) que viajaron y volvieron sin problemas.

Fue un año duro, estuvimos enfermas 20 días en la casa solas, y tampoco te ofreciste como para verlas a través del vidrio ni para asistir en algo a tus tres hijas y a su mamá, todas enfermas. Por lo cual, no veo cuál sería el drama de dos semanas de disfrute y descanso para las cuatro. Las vacaciones las tomamos todos los inviernos (este no, claro) y a fin de año también, y por el colegio eso jamás fue un problema. ¡Mucho menos este que pueden hacer los Zoom desde cualquier lugar físico!

En fin. Hablé con mis hijas dos días antes. Se me pusieron a llorar y me dijeron que querían viajar conmigo y estar en el cumpleaños, les expliqué que su padre aún estaba muy enojado y rencoroso conmigo, prohibiéndoles disfrutar con su mamá. Les di la opción de elegir qué querían hacer ellas ante esta situación, ya que no podemos dejar de vivir y disfrutar por tu enojo, por lo que ellas decidieron muy entusiasmadas viajar conmigo. Muy al tanto de que vas a hacer lo posible nuevamente por ensuciarme ante los medios y demás vos tu novia.

Mi abogado está al tanto y presentó los escritos correspondientes, volvemos al próximo fin de semana. Saludo, y la verdad lamento horrores no poder acordar como familia y personas civilizadas. Ojalá algún día podamos tener una relación madura para el bien de nuestras hijas, ya que tanto decís que las amás.