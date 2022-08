Fuertísima advertencia del abogado de la exempleada de Wanda Nara a la empresaria: "Carmen todavía no habló de las cosas que ella hacía"

La explosiva denuncia de Carmen Cisneros a Wanda Nara y Mauro Icardi, de haber trabajado para ellos en negro y sin cobrar por más de dos años, llevó a que salgan a la luz audios privados de la señora hablando despectivamente de algunos famosos, como fue el caso de su repudiable critica a las hijas de Cinthia Fernández.

Indignado por la operación que asegura que estaría llevando acabo Wanda desde las sombras contra su exempleada, Alejandro Cipolla, abogado de Carmen, le hizo una fuerte advertencia a Nara en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

Más sobre este tema Fuerte revelación sobre el audio de la exempleada de Wanda criticando a las hijas de Cinthia Fernández: "Dijo que Nara la llevó a decir eso"

FUERTE ADVERTENCIA DE CIPOLLA A WANDA NARA

Pampito: -También filtraron un audio de uno de los viajes de Wanda. No sé si era a Haití o dónde, que Wanda está con unos chicos, y Carmen dice 'ay, esos negritos, ¡qué asco!'. Esto lo publicó Cinthia en sus redes. Esto se lo pasa Wanda, claramente. ¿Qué está buscando Wanda con estos audios? Busca desacreditar a Carmen.

"Lo que Wanda no piensa es que Carmen no habló todavía de las cosas que ella le contaba que hacía. Carmen me dijo que ella hablaba con famosos...". G-plus

Carmen Barbieri: -Estos audios que manda Wanda, ¿tienen una pena?

Más sobre este tema El desconsolado llanto de Carmen, la exempleada de Wanda Nara, al aire: "Estos días fueron muy bravos"

Cipolla: -Yo voy a utilizar las pruebas que me está dando Wanda, como la carta que subió. Eso ya es reconocer el trabajo en negro. También voy a utilizar varias cosas de las que está viralizando porque se está revictimizando. Lo que ella no piensa es que Carmen no habló todavía de las cosas que Wanda le contaba que hacía. Carmen me dijo que ella hablaba con famosos...