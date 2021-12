Fuertes mensajes de China Suárez sobre el ciberacoso luego de la muerte de Verónica Forqué: "No acoses"

Aún inmersa en el escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi, China Suárez compartió un valioso mensaje tras la muerte de Verónica Forqué.

La española fue encontrada muerta en su casa a sus 66 años. Había sido víctima de fuertes burlas por su participación en MasterChef Celebrity.

Al mes de haber formado parte del certamen de cocina, la actriz, ganadora de cuatro Premios Goya, se habría suicidado.

FUERTES MENSAJES DE CHINA SÚAREZ CONTRA EL CIBERACOSO

"¿Cómo puede una red social prohibir que las mujeres enseñemos los pechos y permitir el acoso a diestro y siniestro? No le escribas algo por redes a alguien que no fueras capaz de decirle en persona", expresan algunas de las placas que compartió en Instagram sobre cuánto daña el ciberacoso a las víctimas

"No insultes. No acoses. No seas el bully de clase. El acoso en redes es responsabilidad de toda la sociedad. Igual que lo que le hemos hecho a Verónica", continúa el texto.

Vale destacar que aún China es muy criticada por su affaire con Mauro. De hecho, días atrás se cruzó con Paula Varela por su información y remarcó que como se manejan públicamente con ella ya es "abuso".