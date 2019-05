Fuerte video inédito de Sergio Denis hablando a su público, minutos antes de su trágica caída a una fosa

A dos meses de la trágica caída de Sergio Denis (70) en una fosa, mientras brindaba un show en un teatro en Tucumán, Intrusos puso al aire un video inédito del cantante, dándole un interesante mensaje a su público, vinculado a los profesionales de la salud, quienes presenciaban su show esa fecha.

"Quiero recordar una frase de Bertolt Brecht, un pensador alemán, que tiene que ver con la gente de la salud, la gente que está cerca de Dios y nos salvan la vida...". G-plus

"Quiero recordar una frase de Bertolt Brecht, un pensador alemán, que tiene que ver con la gente de la salud, la gente que está cerca de Dios y nos salvan la vida en momentos determinados: los médicos, las mucamas, las asistentes, las enfermeras, que trabajan con toda la fe y toda la fuerza en cada uno de los hospitales y las clínicas. Él decía que hay hombres y mujeres que luchan días y son buenos, hay otros que luchan meses y son mejores todavía, y hay quienes luchan toda la vida: esos son los imprescindibles. Ustedes son los imprescindibles. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias", dijo Sergio, cautivando con sus palabras a sus seguidores, hablando de un modo claro y preciso.

Concluido el mensaje y aún con varios aplausos resonando, una señora le gritó a Denis: "¡Sergio!". Y él, conectado con su público, le respondió: "¿Qué, mi amor?". Y ella agregó: "Te amo, Sergio".

Una vez expuestas las imágenes del artista, cuya secuencia tuvo lugar minutos antes de sufrir el terrible accidente, Jorge Rial le preguntó al médico Guillermo Capuya, presente en el estudio, cómo lo vio físicamente y cómo percibió su oratoria, dado que Verónica Monti, novia del cantante, manifestó en TV que Denis consumía sustancias y se automedicaba. Y el médico contestó: "Lo noté bien. El relato me pareció híper coherente y con continuidad. Comenzó bien y terminó bien. No noté nada que me llame la atención”.

Actualmente, Sergio Denis se encuentra internado en la clínica Alcla de Núñez, peleando por su vida.