Fuerte versión sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Empezaron a verse cuando Camila estaba embarazada"

Siempre hubo especulaciones respecto de cuándo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaron su relación, y Mariela, la pareja del Turco García, lanzó una tremenda afirmación en Socios del Espectáculo.

"Ellos se empezaron a ver cuando él estaba con Camila Homs y la chica estaba embarazada", aseguró Mariela Prieto, impacando a los Socios con su fuerte declaración, en referencia al bebé que nació el 14 de julio de 2021.

"No lo blanquearon, pero ya se veían. Es mentira que había pandemia y no podían. Ellos ya se veían. Tengo información y no puedo revelar la fuente", continuó categórica la pareja del Turco.

Al final, Mariela Prieto fue contundente respecto de cuándo Rodrigo De Paul inició su noviazgo con Tini Stoessel: "Antes de que blanqueen en la Copa América 2021 se encontraban acá (en Argentina)".

MARIELA PRIETO JUSTIFICÓ SUS DICHOS SOBRE TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL

La pareja de Turco García fue al hueso contra Rodrigo De Paul y Tini Stoessel: "No tienen un tiempo definido de cuándo se conocieron".

Entonces, Mariela Prieto explicó con qué respaldo decía todo: "Rodrigo era mi vecino de departamento, lo conozco de chiquito, por Racing (N del R: el Turco García trabajó en el club después de retirarse). Estaba de novio con Camila desde los 16 años".

"Yo la conozco a Cami y la amo. Es hermosa. Yo creo que sigue enamorada de Rodrigo. Es una chica que viene de una familia que económicamente no tiene ninguna necesidad y él era nadie. Ella dejó todo, lo acompañó", concluyó Mariela Prieto, en defensa de Camila Homs y dura con Rodrigo de Paul y Tini Stoessel.