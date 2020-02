Fuerte tweet de Pepe Ochoa contra Laurita Fernández tras contar que ya no son amigos: "Vas a salir perdiendo"

Invitado al móvil de Los Ángeles de la Mañana en Mar del Plata para hablar de la obra que comparte con Antonio Gasalla, Pepe Ochoa terminó contando que ya no es más amigo de Laurita Fernández, con quien el actor se mostraba inseparable años atrás.

Cuando Ángel de Brito le preguntó cómo era el vínculo con Laurita ya que hoy es íntimo amigo de Fede Bal, ex de la actriz, Pepe aseguró: “Con Laurita no somos más amigos. Yo no tomé esa decisión. Nos fuimos alejando. Hasta que ella estrenó Sugar estábamos muy bien, eramos re amigos. A partir de Sugar no tuvimos más relación. Yo le hablaba, ella no me contestaba y yo soy un tipo que pone a la gente en el lugar que se merece. Si no me vas a contestar más, listo, no somos amigos. Por ahí ella se enojó por algo, no lo sé. Nunca me pude sentar a hablar”.

Tras las declaraciones de Ochoa, fans de Fernández comenzaron a criticar su actitud e incluso lograron que #SiempreConVosLau sea Trending Topic, uno de los temas más mencionados en Twitter.

"Sos graciosa avalando TANTA violencia. No esperaba menos igual. Lo más gracioso es que no dije más que lo que pasó. No me corras que vas a salir perdiendo" G-plus

Por la tarde, la novia de Nico Cabré eligió no pronunciarse sobre los dichos de su ex mejor amigo pero lanzó un mensaje a sus fans: “Ustedes son tan lo más”, junto a un corazón. Además, le puso “me gusta” a comentarios que hacían referencia a la nota de Ochoa y decían: “Amistades del bien”, junto a fotos de ella y otros amigos, y “¿Gracias Sugar ya es TT?”.

Al ver el tweet de su examiga, Pepe le respondió muy picante: “Sos graciosa avalando TANTA violencia. No esperaba menos igual. Lo más gracioso es que no dije más que lo que pasó. No me corras que vas a salir perdiendo”. ¡Fuerte!