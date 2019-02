La trágica muerte de Natacha Jaitt (41) generó una fuerte conmoción en su círculo íntimo y en el mundo del espectáculo. La mediática fue encontrada sin vida en la madrugada del sábado 23, en un complejo para eventos de La Ñata, Benavídez.

"AVISO: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, NO FUI. Guarden tweet", escribió. G-plus

Si bien la autopsia aún está en curso y no se sabe con determinación la causa de la muerte, un médico policial que acudió al lugar del deceso informó que Natacha "no presenta signos de violencia externos, habiendo sido su muerte un posible accidente cerebro vascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína".

Más sobre este tema El dolor de Ulises Jaitt, el hermano de Natacha: "Estoy destruido, muerto en vida; quiero llegar y verla"

Con un parte preliminar que generó sospechas e hipótesis, un tweet que publicó Jaitt, diez meses atrás, entró en juego y tomó otra relevancia, dado el lamentable y trágico final de Natacha, que el último tiempo de su vida transitó por más de un escándalo mediático y legal.

"AVISO: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro. Así que, si eso pasa, NO FUI. Guarden tweet", escribió Jaitt, de un modo alarmante, el 5 de abril de 2018, a las 16:06 horas, generando misterio y polémica.