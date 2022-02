Fuerte testimonio de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia: "Era un agresivo y los chicos veían que la casa era un caos"

Luego de la denuncia de Mariana Nannis contra Claudio Paul Caniggia en la Justicia, la madre de los tres hijos del Pájaro ahondó en dramáticos detalles de la violencia de género de la que lo acusa.

"Me agarró contra la pared y empezó a ahorcarme para matarme", afirmó en referencia a uno de los primeros hechos de agresión física y verbal que habría sufrido a manos de Caniggia, cuando el exfutbolista jugaba en el Atalanta de Italia, entre 1989 y 1991.

"En realidad el tipo me puso contra la pared del cuello, me estaba ahorcando en Bérgamo cuando yo recién me fui a vivir con él", explicó la madre de Axel, Charlotte y Alexander Caniggia en Flor de Equipo.

Más sobre este tema Claudio Paul Caniggia, a indagatoria por el supuesto abuso de Mariana Nannis: "Pedirían su detención"

En ese punto, Mariana Nannis se explayó sobre el irracional ataque del que acusa a Claudio Paul Caniggia: "Mi hijo Axel nació cuando yo tenía 27 años, así que tendría 25 años. O sea, me agarró contra la pared y empezó a ahorcarme para matarme. No estoy mintiendo. Fue porque yo llamaba a mi mamá, estábamos en el hotel y había venido la cuenta del teléfono. Pero cómo vas a ahorcar a una persona...".

MARIANA NANNIS Y UN FUERTE RELATO SOBRE SU MATRIMONIO CON CLAUDIO CANIGGIA

Si bien Mariana Nannis denunció a Claudio Caniggia por agresiones físicas, amenazas y violación, y logró que el fiscal Carlos Velarde impute a su exmarido y lo cite a declaración indagatoria, ella asegura que el matrimonio habría sido violento mucho antes.

Más sobre este tema La furia de Claudio Paul Caniggia con el cronista que le preguntó por Mariana Nannis: "Sos un maleducado"

"Yo vengo sufriendo estos ataques desde hace mucho, porque tengo entradas al hospital acá en Marbella y están los informes médicos. Mi hermano Gonzalo me fue a buscar al hospital", aseguró Nannis sobre Caniggia.

Luego, Mariana aclaró: "El tipo era un agresivo. Yo siempre me la banqué sola, nunca hablé nada de esto. Pero los chicos obviamente veían que la casa era un caos".

Más sobre este tema Escandalosa acusación de Claudio Paul Caniggia contra Mariana Nannis: "Le ofreció plata a Axel para que hable mal de mí"

Por lo pronto, la fiscalía 42 fue contundente para motorizar la causa penal: "Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018 donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de puta’ y le propinó golpes de puño en el rostro".