Fuerte sincericidio de Majo Martino sobre el comienzo de su noviazgo con Locho Loccisano: "Me daba pudor darle un beso"

Si bien el noviazgo de Majo Martino y Locho Loccisano sigue a paso firme después de conocerse en El Hotel de los Famosos, el comienzo de esta historia de amor no fue color de rosas.

Así lo dejo en claro Majo al recordar cómo empezó su vínculo con Locho: “Él me tiraba onda todo el tiempo, pero yo lo veía como un amigo compinche, como un confidente, hasta la cita que nos ganamos como un juego”.

“Si lo miro hoy, tiene todo para poder gustarme, pero lo veía como un amigo, tenía la cabeza en otro lado. A mí me dio pudor al principio mostrarme desde otro lugar con Locho porque era mi amigo. Darle un beso me daba pudor”, agregó la entrevistada, sincera, en una nota con Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Hay gente que me pregunta si es una relación consolidada o estamos jodiendo. ¡Es en serio! A mí también me costó creerlo de engancharme con alguien sin que me haya enganchado desde el primer momento”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Con Locho me pasó después. Me pasó el amor directamente. Yo ya lo quería. Fue al revés”.

MARTÍN SALWE OPINÓ DEL ROMANCE DE LOCHO LOCCISANO Y MAJO MARTINO

Luego de su relación con Majo Martino terminara de quebrarse en El Hotel de los Famosos, Martín Salwe habló de la relación que comenzó la joven con Locho Loccisano y dio que hablar con sus picantes declaraciones.

“Yo les puedo decir que adentro de El Hotel de los Famosos, Majo era como que se escapaba de Locho, y acá afuera están como juntos. Es raro, no sé, porque adentro no pasaba nada”, comenzó diciendo el locutor en Estamos en América.

“Ahora están juntos. Yo lo entiendo eso, veo las fotos. El otro día, hubo un festejo de la gente del Hotel y fueron los dos juntos y estuvieron a los besos”, agregó, hablando del gran presente que atraviesan los exparticipantes del reality de eltrece.

Por último, Salwe se refirió a su distanciamiento de Majo: "Majo se enojó porque la voté (en El Hotel de los Famosos) y era parte de un juego. Es algo válido. Pero, quizás, como yo era amigo de antes le tendría que haber avisado. Ahora, adentro, esa relación no continuó, eso es cierto".

Y cerró el entrevistado (que comenzó una nueva historia de amor con Cande Lecce), remarcando la prioridad que le dio a conocer a otras personas.