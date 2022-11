Fuerte sincericidio de Lourdes Sánchez sobre cómo reaccionó cuando supo que Chato Prada se iba al Mundial: "Me dio bronca”

Si bien son muchas las figuras que decidieron viajar a Qatar a vivir el Mundial de Fútbol, Lourdes Sánchez se sinceró y reveló que no vio con buenos ojos cuando se enteró que Chato Prada -su pareja y con quien tiene a su pequeño, Valentín- le contó que también vivirá esa increíble experiencia.

“Cuando El Chato me dijo que se iba al Mundial me dio un poco de bronca porque nosotros siempre nos vamos enero y febrero a Corrientes”, comenzó diciendo la bailarina, en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.



Sin embargo, después de que meditara la idea de que el productor hiciera semejante viaje (junto a Federico Hoppe, Marcelo Tinelli y Lolo, el hijo del presentador con Guillermina Valdés, entre otras personas), Lourdes ideó un pícaro plan: “Cuando pensé en frío, dije, son cositas que me voy a cobrar el año que viene”, sentenció, entre risas.

Por último, la entrevistada confesó que su bronca fue “porque esta es una época difícil para quedarse sola”: “Con las fiestas y Valentín que termina el prescolar. Igualmente, también por eso es el primero en bajarse, se vuelve para el término de la primera fase, aunque puede pasar que se tiente y se quiera quedar”.

LOURDES SÁNCHEZ RECORDÓ EL COMENTARIO DE FLAVIO MENDOZA QUE LA HIZO LLORAR EN UN ENSAYO

Al recordar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, Lourdes Sánchez sacó a la luz una situación que vivió con Flavio Mendoza hace años, cuando trabajó por primera vez con él en una de sus obras teatrales.

"Una vez que estaba ensayando una de mis primeras obras, que era con Flavio Mendoza, siempre muy circense, me dijo que me subiera a una tarima y no me animé a hacer eso y como que me dijo '¿para qué estás acá?' y me puse a llorar mal... En ese momento, me dolió. Quizás lo que recuerdo es haberme sentido sola porque venía de una familia muy numerosa", contó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

A pesar del mal momento que vivió en ese entonces cuando recién llegaba desde Corrientes, que aún recuerda en detalle hasta el día de hoy, la pareja de Chato Prada aclaró que actualmente tiene un excelente vínculo con el coreógrafo y que lo quiere mucho: "Hoy en día tengo la mejor con Flavio, lo amo", cerró, buena onda.