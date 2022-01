Fuerte rumor de embarazo de Stephanie Demner y Guido Pella: “Empezó a seguir a una pediatra”

Stephanie Demner y Guido Pella se muestran súper enamorados en sus redes y ahora la pareja protagoniza un fuerte rumor de embarazo.

Así lo informó Estefi Berardi en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine): “Hay fuertes rumores de esta famosa que estaría embarazada y sería madre primeriza. Ella es Stephanie Demner, pareja hace tres años de Guido Pella, conviven juntos en un departamento”.

Estefi mostró una foto en Instagram de Stephanie en bikini en la que despertó sospechas en sus seguidores y contó: “Ella empezó a seguir en Instagram a una pediatra”.

STEPHANIE DEMNER REACCIONÓ AL RUMOR DE EMBARAZO

Además, Estefi mostró el diálogo que tuvo con Demner a través de Instagram cuando la influencer vio una story de Berardi preguntándose si está embarazada.

“Ella vio una story donde yo me preguntaba si era ella la embarazada y ella se ríe, y me puso ‘Hola Hermosura’”, contó la panelista.

Y sentenció: “No lo afirma ni lo niega, sino estás embarazada decís 'nada que ver'. Le pregunté '¿sos vos? Me muero. No digo nada si no querés’. Y no me respondió”.