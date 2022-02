Fuerte revelación de Luis Ventura tras la muerte de Gustavo Martínez: "Parte de la familia Fort me contactó para darme información"

Las internas de la familia de Ricardo Fort están a la orden del día desde la muerte de Gustavo Martínez , y algunos parientes se contactaron con Luis Ventura para sacar trapitos sucios al sol.

"Parte de la familia me contactó para contarme información. Hoy me junto con una persona fundamental adentro de la familia Fort", afirmó el periodista en diálogo con Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Luego, el conductor de Secretos Verdaderos justificó ante Carmen Barbieri el hecho de que familiares de Ricardo quieran develarle intimidades: "Me da la impresión de que en la tele de hoy el panelismo reemplazó al periodismo. Entonces, la falta de criterio periodístico en muchas cosas hace que se bastardee mucha información, o no se de en los lugares correctos".

LUIS VENTURA Y SU RELACIÓN CON RICARDO FORT Y GUSTAVO MARTÍNEZ

Compañero de varios elencos de Ricardo Fort, Luis Ventura justificó que la familia del padre de Martita y Felipe Fort lo elijan para revelar secretos sobre el funcionamiento interno del clan.

"Un periodista tiene otro tratamiento de lo que es la información, otra mirada de la noticia. Y esto no es una crítica, sino una narración de lo que veo", explicó Ventura.

Al final, Luis Ventura explicitó: "Yo no sé si me quieren, lo que tengo en claro es que Gustavo Martínez y Ricardo Fort me querían. Yo no sé si todos los Fort me quieren, porque veo que algunos se enojan, mandan mensajes".