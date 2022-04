Fuerte revelación de Dalma Maradona tras su cumpleaños: "Desde que no está mi papá no me gusta festejar"

Dalma Maradona, mamá de Roma y a la espera de su beba en camino, Azul, cumplió años y recordó a su papá, Diego Maradona.

Junto a una foto recostada en la cama con su nena, la hija del Diez les agradeció a todos por los mensajitos buena onda que le mandaron y especialmente a su marido, Andrés Caldarelli, por haberse encargado de su festejo.

Acto seguido, reveló que desde que Diego falleció le cuesta festejar porque le duele su ausencia.

Por eso, ya no hace los "fiestones" que caracterizaban a sus cumples cuando aún vivía su padre.

DALMA MARADONA CONTÓ CÓMO CAMBIARON SUS FESTEJOS DESDE QUE SU PAPÁ FALLECIÓ

"Gracias a mi marido potro por organizar solo mi cumple y encargarse de ABSOLUTAMENTE TODO (desde que no está mi papá no me gusta más festejar, salvo los cumples de Roma, le puse menos onda...)".

"Los que me conocen saben que históricamente hacia FIESTONES para mi cumple. Cumples que pude compartir con él. Ahora mis fiestones son mucho más tranquilos PERO SIEMPRE con mis amores y amigos", cerró Dalma, agradecida por su presente pese a la ausencia de su padre.