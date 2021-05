Fuerte respuesta de Mariana Diarco al Dipy después de su polémico tweet sobre Gastón Pauls: "No te confundas"

Hace más de un año y medio que el Dipy y Mariana Diarco ya no están juntos, a pesar de que la cuarentena los había forzado a continuar conviviendo. En este contexto, el papá de Valentino (7) salió a cruzar muy fuerte en Twitter a quien fuera su pareja durante ocho años y ella le contestó al hueso.

"No soy de romper las bolas con esto @MarianitaDiarco pero, ¿en serio? ¿Con ese adicto en recuperación (ponele) cerca de mi hijo? No me gusta que mi hijo este cerca de una 'ontaña rusa'. Lo que hagas vos, lo sabés, no tengo ningún problema y jamás lo voy a tener, pero Con mi hijo no", había disparado el Dipy. La elíptica referencia del cantante sería a Gastón Pauls, quien conduce Seres Libres en Crónica TV.

Por eso, la conductora de Siempre Noticias en las tardes de la señal de cable salió a responderle con firmeza: "Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar. Soy una buena mamá, no te confundas. Preocupate porque nadie se entere que con la cincuentona del programa de la tarde vienen de antes de lo que la gente piensa".

"Te contesto y sigo trabajando. Así dormís tranquilo. Nuestro hijo mejor no podría estar". G-plus

"No querés que cuente desde cuándo, estoy segura", concluyó Mariana Diarco misteriosa contra el Dipy.

