Fuerte respuesta de Eleonora Wexler a Viviana Canosa, tras su crítica a las feministas: "Informate o callate la boca"

En su programa, Nada personal (El Nueve), Vivivana Canosa se refirió con ironía a las mujeres del "pañuelo verde"; las feministas que luchan por la legalización del aborto. "Acaban de salir un montón de violadores, asesinos y las feministas, viejo, ¡no tengo la más put... idea dónde están!", expresó, refiriéndose a la posibilidad que algunos jueces les dieron a los presos de seguir cumpliendo con sus condenas en sus casas por el coronavirus.

A Eleonora Wexler, quien forma parte del colectivo feminista Actrices Argentinas, no le gustaron las declaraciones de Canosa y le hizo frente. "En el caso de Viviana, informate antes de poder opinar, sino callate la boca, no hables. Hablar desde ese lugar liviano me parece que no es justo", opinó en el ciclo radial Espléndidos e Infidentes.

Y redobló la apuesta, tildándola de "prejuiciosa": "Pañuelo verde o no; aborto o no. En este momento ¿de verdad? Estamos viviendo una pandemia. ¿Qué lugar tiene que ella nombre esto? No me voy a poner a criticar a nadie porque no sé si es para criticar, simplemente observo una conducta que me pareció prejuiciosa y, como dijo Vero Llinás, a quien respeto mucho, hay que informarse para poder opinar".

Antes de cerrar, aclaró que si bien forma parte del colectivo de actrices no es un "clon". "Hay cosas que comparto y otras que no. Sí formo parte pero tampoco soy un clon. Soy una persona individual que tiene su pensamiento, y con algunas causas comulgo y otras no...", sentenció.