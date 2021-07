Fuerte respuesta de Cande Tinelli a Rebecca Fox, la modelo británica que la acusó de copiarse de ella: "No iluminen a personas que están en la oscuridad"

Rebecca Fox, una modelo e influencer británica, volvió a apuntar muy fuerte contra Candelaria Tinelli. Fox aseguró que Cande le copió los tatuajes, el estilo de su cabello y hasta el diseño de sus uñas. Contundente, dijo que le "plagió" la vida.

Indignada por los dichos de la influencer, Cande le respondió con todo a través de sus stories de Instragram y remarcó que actualmente solo está enfocada en la recuperación de su mamá, Soledad Aquino, que le hizo frente a un trasplante de hígado.

"Respondo a sus mensajes, no tengo tiempo para pelotudeces y gente que quiere fama... Me aburre. No copio a nadie. Un put... tatuaje en la jeta que me lo volaría de lo pedorro que es. No iluminen a personas que están en la oscuridad. Solo pienso en la salud de mi mamá, todo lo demás realmente me parece irrelevante. La vida es lo que sucede fuera de las redes sociales", sentenció.

Y remató: "Gracias por hablar tanto de mí, sean libres de hacer lo que quieran. Besos a todos".

¡Le puso los puntos!