Las diferencias entre Ángel de Brito (43) y Agustina Kämpfer (38) parecen no tener fin en el plano mediático: en menos de 48 horas dieron origen a más de dos picantes cruces.

Esta semana, el conductor de Los Ángeles de la Mañana compartió en Twitter el mensaje de una presunta vecina de Fabián Cubero (40) y Mica Viciconte (30), en el que la mujer aseguraba que Mica les gritaba a las hijas qu el futbolista tuvo con Nicole Neumann (38): Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5). La panelista de Nosotros a la Mañana no concordó con su proceder y le salió al cruce, cuestionando con firmeza su falta de rigor periodística.

Lejos de quedarse callado, Ángel le dedicó un tremendo tweet desde sus vacaciones: "Dedicate a hablar de tus causas judiciales, Cristina, Boudou, Rial o More. Es por lo único que estás en la tele. La fama prestada termina rápido. Andá a meditar y evitá darme clases".

Una persona tan zen no usa términos procaces. Solo una panelista inútil menciona una marca en una respuesta. Vergüenza ajena, la falsa feminista que se burla de la obesidad de More Rial

De armas tomar, en la mañana del martes Kämpfer aprovechó unos minutos de Nosotros a la Mañana para contraatacar sin filtro, luego de que El Pollo Álvarez bromeara que por estas diferencias no iban a poder compartir una cena con los colegas de LAM. "¿Es por vos que no tenemos la cena?", le preguntó el conductor. Y ella respondió: "La cena va a ser cortita, en un Mc", contestó, con ironía.

Acto seguido, tomó la palabra y fue muy picante: "Creo que hay que ser muy irresponsable para publicar la captura de una persona desconocida, como si fuera la verdad revelada, sobre todo cuando se hace mención al supuesto maltrato a tres niñas... Entonces, cuando vos hacés periodismo responsable, pedís algún tipo de pruebas. Decís: 'Pasame el audio de Micaela (Viciconte) descontrolada o pasame una copia de alguna denuncia de un vecino a la Policía'. Si no, lo que estás haciendo no es periodismo, es pura mierda. Y no voy a dejar de decirlo porque a un odiador serial lo ponga nervioso".

Al tanto de la reciente crítica, De Brito arremetió contra Kämpfer con el mismo tenor: "Una persona tan zen no usa términos procaces. Sólo una panelista inútil menciona una marca en una respuesta. Vergüenza ajena, la falsa feminista que se burla de la obesidad de More Rial".

