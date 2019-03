Mientras Sergio Denis continúa peleando por su vida en Tucumán luego de sufrir una grave caída en pleno recital, su pareja Verónica Monti brindó un móvil en vivo a Intrusos en la que protagonizó un momento tenso con Jorge Rial.

Sin titubear, el conductor le dio su opinión sobre su decisión de no viajar para acompañar a Sergio: “Los primeros días fueron muy graves, estuvo a punto de morirse, agonizó. Si yo sumo todas las horas que estuviste en pantalla me dan un día y pico que podrías haber ido a Tucumán. Él te necesitaba al lado, se estuvo por morir. ¿Vos te imaginás si se hubiese muerto? Vos no tuviste la oportunidad de estar ahí con él. Esto es lo que me llama la atención”.

"¿Vos te imaginás si se hubiese muerto? Vos no tuviste la oportunidad de estar ahí con él. Esto es lo que me llama la atención" G-plus

Entonces, Verónica le respondió: “Lo pienso todo el tiempo”. Y Rial le retrucó: “Está bien. Pero no lo hiciste. Tiene que haber una acción”.

“Sos alguien que habla en los medios pero no hay una acción que vaya paralela a tus sentimientos. Sentís una cosa pero no accionás. Escucho a dos Verónicas, una que me habla y digo ‘puede ser’. Y otra que no se mueve como una mujer enamorada y desesperada por su hombre”, le reprochó el periodista.

Monti explicó sobre su llamativa decisión: “Me cuesta mucho delegar y dejar a mis hijos, tienen 3 y cinco años. Igual, no descarto hacer un viaje relámpago. Pero tenés razón en lo que decís y lo pensé un montón”.