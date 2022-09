Fuerte relato de Cinthia Fernández sobre el motivo por el cual su hija menor no quiere dormir en la casa de Matías Defederico

En pie de guerra con Matías Defederico, Cinthia Fernández contó el fuerte motivo por el cual su hija menor, Francesca, lleva un año sin quedarse a dormir en la casa de su papá.

"¿Cuál de las nenas no lo quiere ver?", le preguntó Florencia de la Ve a la panelista en Intrusos. Sin dudar, contestó: "Francesca, la que estuvo internada. Hace un año que no se queda a dormir en su casa".

"¿Por qué?", le preguntaron casi al unísono Marcela Tauro, Flor de la Ve y Nancy Duré a Cinthia, quien procedió a dar su fuerte testimonio.

EL MOTIVO POR EL QUE FRANCESCA NO QUIERO DORMIR EN LO DE SU PAPÁ

"Porque un día ellas fueron al campamento de la colonia. Él me dijo 'las quiero retirar y que se queden a dormir'. Le dije que sí. Las nenas van a dormir. Yo había salido a comer con mi mejor amiga. Tipo una llego a casa y suena el teléfono. Cuando veo que era ella, dije '¿qué pasó?'. Me llamó llorando y escondida".

"Ella me dice: 'Escuché a papá que dijo estoy y esto de vos'. Dijo barbaridades de mí. Él estaba con gente. Entonces, Fran me dijo 'te extraño, quiero estar con vos'".

"Cuando él descubre que estaba hablando conmigo, le arranca el teléfono de la mano. Y ella le dice 'no, yo me quiero ir con mamá'. Y él le dice '¡tu mamá no te va a poder venir a buscar porque no puede entrar acá! ¡Y vos te quedás acá porque es mi día!'".

"Se lo dijo gritando. En ese tono y con agresividad. Así no se le habla a una criatura, que estaba llorando porque extrañaba a la madre. Y él no asumió que estaba hablando mal de mí".

LA REACCIÓN DE CINTHIA FERNÁNDEZ TRAS EL LLAMADO DE SU HIJA

"Me entró un fuego, una bronca, una impotencia. Pero me tranquilicé y le dije a mi nena que iba a ir como sea".

"A las 2.30 de la mañana desperté a Carmen, la niñera, porque él dice que no puedo entrar a su barrio. Entonces, le dije a un policía (de su barrio) que quería entrar porque mi hija me llamó llorando. Carmen entró, la agarró a Francesca. Nunca más quiso ir".