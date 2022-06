Fuerte reflexión de Benjamín Vicuña tras el "palito" de China Suárez sobre su rol de papá: "El padre y la madre no deben competir"

Antes de que China Suárez viajara a México con Rusherking, le dedicó un filoso "palito" a Benjamín Vicuña en Twitter.

La actriz, que con el ex de Pampita tiene dos hijos, Magnolia y Amancio, escribió un mensaje filoso sobre su rol de padre.

"Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", había afirmado, contundente.

El tiempo pasó y Benjamín realizó una fuerte reflexión sobre la paternidad.

En esta oportunidad, hizo hincapié en que la madre y el padre siempre deben funcionar como un "equipo" para sus hijos aunque estén separados.

QUÉ DIJO BENJAMÍN VICUÑA TRAS EL "PALITO" QUE LE DEDICÓ CHINA SUÁREZ

"El padre y la madre no deben competir, deben funcionar como un equipo... Los hijos siempre demandan tiempo. Los chiquitos tienen sus necesidades y con los más grandes uno tiende a pensar que ‘ya está’. Pero no, también las tienen", aseguró Benjamí Vicuña en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"Estoy aprendiendo, igual que cualquier padre, con un poco más de experiencia y horas de vuelo", contó Benjamín.

"Aprendo de mis errores, de mis pares y de un rol que está en constante evolución. Y no es un rol que debe competir con el de la madre, sino que tiene que ser integral".

Y se despidió admitiendo que a veces se equivoca, pero que sus intenciones siempre son buenas.

"Aprendo de mis errores, de mis pares y de un rol que está en constante evolución. Y no es un rol que debe competir con el de la madre, sino que tiene que ser integral, deben funcionar como un equipo. Así debería ser. Es un rol en movimiento y es hermoso", sentenció.