Fuerte rechazo de Estefi Berardi a Rodrigo de Paul por un gesto que tuvo con Camila Homs: "Me dan ganas de vomitar"

Luego del gran recibimiento que tuvo junto al resto de la Selección tras aterrizar en Argentina, donde se vivió un gran festejo por salir campeones en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, Rodrigo de Paul habría despertado el enojo de su ex, Camila Homs, por no haber ido a visitar a sus los hijos que tienen en común, Bautista y Francesca.

En medio del debate sobre este tema, Estefi Berardi se mostró muy enojada con De Paul: “Yo pensé que Rodrigo la había invitado a Qatar y Camila no había querido. Pero ella le preguntó si le parecía que vaya a llevarle a los nenes y Rodrigo no le contestó ese mensaje. Te diría que ellos casi prácticamente no se hablan, no hay diálogo”, comenzó diciendo la panelista de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

“Cuando su equipo pasó a Octavos en el Mundial, ella le vuelve a preguntar. Y él le propone… escuchen esto porque a mí me dan ganas de vomitar porque no lo puedo creer, que Camila lleve a los nenes hasta Madrid porque los papás los podían ir a buscar para que los lleve a Qatar y Camila se tenía que volver”, agregó.

Y cerró, molesta: “Y la frase que le dijo Rodrigo a Camila fue ‘vos a Qatar no entrás’. ¿Cómo le vas a hablar así a la mamá de tus hijos? Y hay otra frase peor que no voy a contar”.

RODRIGO DE PAUL FUE ELEGIDO COMO EL FUTBOLISTA MÁS LINDO DEL MUNDIAL QATAR 2022

Si bien fueron muchos los nervios que se vivieron en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, además de que Argentina se haya llevado la tan ansiada copa, uno de los futbolistas también se llevó el podio al jugador más lindo: Rodrigo de Paul.

Así lo reflejaron en una encuesta realizada por el portal brasileño UOL, en la que más de 800 mil personas votaron por el jugador más lindo de Qatar y lograron que De Paul se quedara con el primer puesto con el 6.20% de los votos.

De acuerdo con la encuesta, que fue replicada por la revista Caras de Brasil, el arquero brasileño Alisson Becker lo siguió muy de cerca, con un 5.63% de los votos. También aparecieron nombres como Kevin Trapp, de Alemania, con el 5.35%; Gleison Bremer de Brasil con el 5.11%; y el puesto número cinco fue para el francés Olivier Giroud, con el 4.95%.

Cabe recordar que Rodrigo de Paul se separó de Camila Homs, con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca; y en la actualidad vive un feliz noviazgo con la cantante, Tini Stoessel, con quien se lo vio muy enamorado en su regreso al país.