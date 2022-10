Fuerte reacción de Marian Farjat cuando le preguntaron por su ex, Brian Lanzelotta: "Por favor, que no me lo cruce"

Ya se está preparando con todo El Hotel de los Famosos para su segunda temporada. Marian Farjat será una de las figuras de esta edición y en una entrevista con Socios del Espectáculo fue radical sobre Brian Lanzelotta, con quien vivió un romance cuando entraron en Gran Hermano 2015.

“¿Te has cruzado de vuelta con Brian Lanzelotta, que ahora está trabajando en el programa de Tinelli?”, indagó Adrián Pallares y la mediática fue tajante.

“No, no. No hablamos más desde hace un tiempazo”, se despachó, con su nuevo look rojísimo. “Por favor, que no me lo cruce. Es volver al pasado”, arrojó, sobre el actual jurado de Canta conmigo ahora. En ese momento lanzó una suspicaz frase. “Que lo metan a L-Gante. Es el cantante del momento. Es amigo”, señaló, risueña.

¿MARIAN FARJAT TUVO UN AFFAIRE CON L-GANTE?

“¿Tuviste algo con L-Gante?”, preguntó Rodrigo Lussich. “Igual ahora está con Wanda Nara. Me corro”, lanzó, picante.

En ese momento, recordó que estuvo a punto de trabajar con el cantante. “Me llamó para hacer tres videos con él, pero como me llamó una hora antes le dije ‘gordo, yo me tengo que maquillar, peinar y todo’”, contó, divertida.

“O sea, soy una estrella, amor. Me dijo ‘vas a ser la protagonista’ y yo le respondí ‘¡peor, me hubieras avisado hace una semana!’”, recordó, entre risas.