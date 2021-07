Fuerte reacción de Cinthia Fernández tras las críticas ante su candidatura política: "No vi a nadie ocupándose de los derechos de los niños"

Cuando a Cinthia Fernández le propusieron ser candidata a diputada, la panelista contó que lo pensaría. Finalmente, aceptó y reveló que se enfocaría en intentar mejorar la vida de las familias. Especialmente, de las mujeres y los niños.

Luego de apuntar muy fuerte contra los padres "abandónicos" y de pedir "mano dura" para que cumplan con la cuota alimentaria de los chicos, la panelista de LAM (eltrece) reaccionó con todo ante las críticas que recibe por su candidatura.

Motivada, aclaró que seguirá adelante pese a la opinión ajena y las burlas. "Sigan riéndose de mí por postularme. Pero no vi a nadie ocupándose de los derechos de los niños. ¿Saben por qué? Porque no votan, porque no les genera bolsillos llenos. Pero las madres sí votamos, eh! Padres deudores y abandónicos presos", sentenció.

