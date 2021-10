Fuerte pregunta de Ángel de Brito a Silvina Luna mientras hablaban del Polaco: "¿Tuviste problemas con las adicciones?"

A dos años y medio de separarse del Polaco, Silvina Luna reconoció que durante el romance estaba en una "etapa oscura" y Ángel de Brito le hizo una fuerte pregunta, vinculada a las adicciones.

"Hablamos mucho de Fernando Gago (exnovio de Luna). Dijiste que tuviste una relación complicada. Yo pensé que ibas a mencionar al Polaco", le comentó el conductor de LAM.

"El Polaco es inimputable. Aparte con él me reí mucho. Me divertí. Sufrí (al final)", respondió la actriz, con picardía.

Luego, se puso seria: "Yo elegí estar ahí también y uno tiene que hacerse responsable. Me quedé en ese lugar porque tenía cosas que aprender".

"Él vino a mostrarme una etapa de mi vida en la que yo, no quiero decir estaba oscura, pero no estaba en mi eje, con una vida armónica, en paz y saludable", agregó Silvina.

"¿Tuviste problemas con las adicciones?", le preguntó Ángel. Y Silvina reaccionó: "¿Yo? No, cero". G-plus

Atento a su testimonio, De Brito le preguntó: "¿Tuviste problemas con las adicciones?". "¿Yo?", reaccionó Luna. "Sí", afirmó Ángel. Y ella sentenció: "No, cero".

Argumentando su directa consulta, el conductor de LAM señaló: "Como dijiste saludable y el Polaco hace poco lo reconoció. Habló de su problema con las adicciones".

Lejos de entrometerse en la vida privada de su ex, Silvina Luna concluyó: "No, no tiene que ver con eso. Pero no me meto”.

SILVINA LUNA HABLÓ DE SU NOVIAZGO FALLIDO CON FERNANDO GAGO

Silvina Luna no solo habló del Polaco sino que también recordó lo mal que la pasó en su relación con el exfutbolista Fernando Gago.

La modelo sostuvo en LAM que se enteró por la prensa que su novio tenía un romance en paralelo con la actriz Mica Vázquez.

"La pasé mal porque me enteré con las revistas que se estaba yendo con otra mina. Fue horrible. Pero todo caducó, hace 20 años atrás", comentó Luna.