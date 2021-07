Fuerte posteo de More Rial por el Día del Amigo tras sus dichos contra Silvia D'Auro: "Falsos a otro lado"

En estos últimos días, Morena Rial volvió a ponerse en el centro de la escena por sus fuertes dichos contra Silvia D'Auro, su mamá adoptiva, a la que acusó de haberla abandonado de adolescente.

Luego de revelar que le iniciará acciones legales y que su abogado, Alejandro Cipolla, ya está encargándose de su caso, la hija de Jorge Rial aprovechó el Día del Amigo para agradecerles a todos aquellos que le hicieron el aguante en los momentos más difíciles.

“No me vengan a hablar de aguantes porque se segundean en salir de gira, en drogarse, en hacer juntadas y todas esas giladas. Hablame de aguante cuando llames a tu amigo/a a las dos de la mañana llorando porque te está saliendo todo mal... Y él te escuche y te de mil consejos, y sabiendo que vos te vas a seguir chocando contra una pared igual te aconseja. Para la gira y las buenas están todos pero para las malas son contados con los dedos de una sola mano... Si no díganme a cuántas personas consideraban amigos/as y hoy en día no existen ya", fue el contundente mensaje que la joven replicó a través de sus stories de Instagram.

Y les dedicó fuertes palabras a los que dicen ser sus amigos pero en realidad son "caretas". "Feliz día a los que siempre están, sin excusas... Contados con los dedos... Para falsos y caretas, a otro lado", sentenció.

