Fuerte posteo de Gustavo Sofovich por la versión de romance con Samanta Farjat: "No juegues con la vida de los demás"

Luego de que Andrea Taboada contara en LAM (eltrece) que Gustavo Sofovich estaría viviendo un romance con Samanta Farjat, el productor desmintió esta versión y le dedicó un posteo muy fuerte a su amiga en Instagram.

"A veces tienes que renunciar a las personas no porque no te importen, sino porque no les importas a ellos”, expresa la foto que Gustavo compartió para expresar su enojo. Y apuntó con todo contra Farjat.

"Si tu novio volvió con su ex... No es problema mío. Utilizamos falsas apariencias para ocultar nuestra auténtica personalidad, para disfrazar nuestra falta de autoestima. Estas máscaras nos esconden de los demás y también de nuestra auténtica identidad. Si vivimos una mentira, estamos diciendo que no podemos vivir con la verdad acerca de nosotros. Cuanto más ocultamos nuestra auténtica identidad, más dañamos nuestra estima”, comenzó diciendo.

"Y si querías salir en TV me hubieses avisado y te invitaba a Polémica en el bar. Pero no juegues con la vida de los demás" G-plus

Y acusó a su amiga de haber inventado el romance para tener prensa. "Y SI QUERÍAS SALIR EN TV ME HUBIESES AVISADO Y TE INVITABA A POLÉMICA EN EL BAR. Pero NO JUEGUES con la vida de los demás", sumó, en mayúsculas.

Antes de despedirse, remarcó que su vínculo con la periodista ya no será el mismo. "Hiciste mierda 30 años de una supuesta amistad", concluyó, con bronca y dolido.

¿Recibirá respuesta?