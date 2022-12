Fuerte pelea de Juan Reverdito con Tomás Holder en el vivo de Gran Hermano: "Estás muy creído, papá"

Si bien Juan Reverdito, Tomás Holder, Martina Stewart Usher e Ignacio “Nacho” Castañares Puente (el único de ellos que aún sigue en juego) habían conformado el grupo de Los Monitos apenas comenzó Gran Hermano 2022, donde se habían mostrado más unidos que nunca, esa relación parece haberse quebrado y no habría vuelta atrás.

Así quedó demostrado en plena gala del programa de Telefe donde Tomás y Juan mantuvieron un tenso ida y vuelta, en la que también intervino Martina.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro indagó a Holder sobre su nuevo fanatismo por Walter “Alfa” Santiago. A lo que el joven se sinceró: “La verdad es que adentro tuve muchos choques con él, pero después no me gustó que Thiago lo haya maltratado. Como televidente lo apoyo, me gusta”.

Tras escucharlo, los exhermanitos se cruzaron al aire:

Juan: -Lo que hace para entrar (al repechaje), eh… ¡mamita! Por favor.

Tomás: -Mirá quién apareció ahora. Viniste porque te hace falta.

J: -No, para nada. Yo vine todas las galas. Estás muy creído, papá. Estás muy allá arriba. Los Monitos siguen estando, somos Nacho y yo.

Martina: -Lo que la gente veía adentro de la casa de Juan, nosotros recién pudimos verlo afuera.

J: -Es lamentable lo que escucho.

THIAGO SE CONVIRTIÓ EN EL NUEVO LÍDER DE GRAN HERMANO Y TENDRÁ INMUNIDAD EN LA PRÓXIMA NOMINACIÓN

A pocas horas de que se viva una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2022, Thiago se convirtió en el nuevo líder de la semana y no podrá ser votado por sus compañeros para quedar en placa en la gala de este miércoles. Además, el participante tendrá la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Después de un arduo desafío que consistió en juntar varias cajas de cartón y mantenerlas la mayor cantidad de tiempo sin que se caigan apelando a la destreza y el equilibrio, Thiago quedó a mano a mano con Nacho y, una vez más, ganó el juego.

Ahora, el joven –que comenzó una nueva historia de amor con Daniela- deberá pensar cuidadosamente a cuál de los que se ganen la mayor cantidad de votos del grupo querrá darle la posibilidad de que siga en carrera en el reality de Telefe.