Fuerte opinión de Gastón Dalmau sobre la polémica de Claudia Fontán en MasterChef: "Se los dejó servido en bandeja'"

La polémica de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity se volvió uno de los momentos que más dio que hablar el reality show. Dentro y fuera del programa fue cuestionado el momento en el que la actriz levanta una preparación de su plato. Y en una entrevista con Ciudad, tras consagrarse ganador de la segunda temporada, Gastón Dalmau dio su contundente visión.

“La edición juega mucho en el programa. Yo también digo ‘¿por qué no pusieron esa parte en la que Martitegui me dio una devolución que estaba buenísima?'”, señaló. “Lo de la salsa de toffee de la Gunda pasó. No podían no ponerlo por más que quieran cuidarnos”, opinó el actor.

“Ya es algo que es parte del programa y vos firmaste para que te filmen todo el tiempo. Yo le dije a la Gunda ‘se los diste en bandeja, se los diste servido para que te hagan mierda'. No es que la producción la hace mierda a propósito, pero es parte del juego de un reality”, aseveró.

El flamante campeón de la competencia de cocina se mostró comprensivo con su compañera. “Yo la vi enajenada y se lo dije a ella misma. Le vi la cara, como que se transformó. No era ella, no estaba en sí. Posesa. Ella tenía una presión extra y a la vez a nosotros como participantes nos hizo levantar la vara. Sus platos no eran mejores que los nuestros, eran mucho mejores desde el emplatado, las combinaciones y eso hizo que uno también se ponga las pilas”, destacó.

"El problema más grave que tuvo fue la mentira. Tuvo la posibilidad de redimirse, porque le preguntaron tres veces o cuatro. Creo que en ese momento ya no era ella". G-plus

“No sé si ella en ese momento se quedó en blanco. Cuando le digo ‘no pongas esa salsa’, me fui a mi estación y seguí cocinando. Después me di cuenta, como todos, que la puso y después el problema más grave que tuvo fue la mentira. Tuvo la posibilidad de redimirse, porque le preguntaron tres veces o cuatro. Creo que en ese momento ya no era ella. La Gunda es cocinera y para mí se encegueció. Una pena, pero al programa le vino bien”, opinó.

“Pasan esas cosas y al programa le viene bien. A ella, no. La mataron por todos lados y no sé si se lo merecía o no. Yo no soy juez, pero me da pena. Me pareció bien la penalidad o el castigo del jurado. Todos tuvimos penalidades, como yo cuando me enfermé. Algunos decían que tenían que eliminarla y otros que no, pero yo creo que el jurado está ahí para encargarse de esas decisiones. Yo no soy quién para decir a quién hay que eliminar”, concluyó Gastón Dalmau sobre el controvertido momento de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity.