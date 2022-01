Fuerte opinión de Ana Rosenfeld sobre el rol del marido de Zaira Nara en el Wanda Gate: "No es bueno tener un cómplice"

Ana Rosenfeld dio una fuerte opinión en diálogo con Intrusos sobre el rol de Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, en el escándalo de Wanda Nara con la China Suárez por Mauro Icardi.

“No es bueno tener un cómplice porque estás involucrando a más personas en una situación. En realidad eso puede ser parte del concilio familiar”, dijo la abogada en diálogo con la emisión de América.

Luego, Rossenfeld se refirió a cómo se pudo haber tomado Zaira el hecho de que Jakob haya estado involucrado: “Si se enojó o no, no lo sé. Entiendo que no le debe haber gustado nada que lo haya apañado".

ANA ROSENFELD, PICANTÍSIMA CON JAKOB VON PLESSEN POR CUBRIR A MAURO ICARDI CON LA CHINA SUÁREZ

Ana Rosenfeld fue picantísima al hablar de Jakob Von Plessen por haber cubierto a Mauro Icardi en su encuentro con la China Suárez.

“Cuando tenés una aventura, un affaire, un desliz, un error, lastimás a todo el entorno familiar. Y tener un cómplice no gusta, porque hoy te cubro yo, mañana me cubrís a mí", sentenció la abogada sobre las informaciones que indicaban que Jakob acompañó en su auto a Icardi cuando se fue a encontrar con la China en un hotal de París.