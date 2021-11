El fuerte mensaje que Matías Defederico le mandó a Cinthia Fernández por hablar de él en televisión: "Estoy harto"

Matías Defederico le envió un fuerte mensaje a Cinthia Fernández luego de que hablara de él en televisión. En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito contó qué le dijo el futbolista a la panelista.

“Buen día, mirá, yo entiendo tu showcito, pero me tiene cansado que hables de mí y de mi pareja en este momento porque yo no hablo de vos. Tenés algún problema o algo que aún no pudiste superar, háblalo acá en privado conmigo”, comenzó.

Luego, De Brito continuó leyendo el texto: “Estoy harto de tu manera de actuar en televisión hablando de mi vida cuando yo no hablo de vos porque después cuando me siento yo ahí, decís que es tu lugar, entonces no me meto”.

"No te metas más conmigo ni mi pareja. Estoy harto de tu manera de actuar en televisión. Tenés algún problema o algo que aún no pudiste superar, háblalo acá en privado conmigo". G-plus

Contundente, Defederico sentenció: “No te metas más conmigo ni mi pareja ni nadie que esté relacionado a mí porque a nosotros no nos interesa tu vida, solo las hijas que tenemos en común. Si tenés algo para decirme me llamás y me lo decis por acá”.

Más sobre este tema Cinthia Fernández reveló cómo apodó a Matías Defederico en su celular: "Lo tengo agendado como 'Voldemort'"

LA PREGUNTA DE ÁNGEL DE BRITO A CINTHIA FERNÁNDEZ TRAS LEER EL MENSAJE DE DEFEDERICO

Después de leer al aire el mensaje de texto que Matías Defederico le envió a Cinthia Fernández, Ángel de Bito le preguntó si alguna vez le reprochó a su ex el hecho de sentarse a hablar en LAM.

“¿Vos le reprochaste cuando se sentó acá?”, indagó el conductor de la emisión matutina de eltrece a la angelita, quien respondió: “Jamás. Lo dije públicamente ‘venís a mí lugar a meterme el dedo en la llaga cuando no tenés el culo limpio’, es lo que dije”.