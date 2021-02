El fuerte mensaje de Flavio Mendoza a Carmen Barbieri en su momento más dramático: “De esta salimos juntos”

Este fin de semana Carmen Barbieri fue inducida a un coma farmacológico a raíz de la neumonía bilateral que le ocasionó el Covid-19. Pese a que surgió un cortocircuito con Flavio Mendoza a raíz de una declaración poco afortunada del productor, este le dedicó una emotiva frase de ánimo en las redes sociales: “De esta salimos juntos”, escribió.

A los pocos días de que Carmen fuera internada en la Clínica Zabala, Flavio bromeó en un móvil de Intrusos y la llamó “hipocondríaca”, creyendo que su enfermedad era algo pasajero. Sin embargo, con el correr de los días la situación de la actriz que protagonizaba Un estreno o un velorio empeoró notablemente, e incluso el productor se contagió, quedando asilado en su casa.

"Que Dios nos cuide y podamos volver a reír pronto. Fuerza Carmen, de esta salimos juntos", escribió Mendoza en su cuenta de Instagram junto a un video en el que se lo ve bromeando junto a la actriz durante la sesión de fotos previa al estreno de la obra. Este domingo, Flavio contó que está mejorando, y aprovechó el mismo medio para enviar otro mensaje conciliador hacia Barbieri.

“Perdón que no pueda contestar a todos los mensajes. Hay momentos que no m puedo mover de la fiebre, pero de a poquito voy mejorando. Gracias por tanto amor y buena energía mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y en mi hijo y rezo para que todos estemos mejor. Cuídense mucho. A mí me pegó muy fuerte y a Carmen peor”, escribió el productor. “No es chiste este virus y si lo tenés y no te sentís mal es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que si la pase mal. Pensemos en los demás, cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado por favor”, cerró Flavio.