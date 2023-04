Fuerte información sobre la separación de Jésica Cirio y Martín Insaurralde: "Ella no estaría sola"

Mariana Brey aseguró en Socios del Espectáculo que Jésica Cirio estaría viviendo un nuevo romance a poco de conocerse la noticia de la separación de Martín Insaurralde.

“Me dicen que Jésica no estaría sola, lo que no significa que esté en pareja formal con alguien”, dijo la panelista sobre la conductora de La Peña de Morfi.

Así, Brey opinó al respecto en el programa de eltrece: “Pero ella ya se está divirtiendo y está haciendo de las suyas, como corresponde, es una mujer soltera”.

ASEGURAN QUE JÉSICA CIRIO Y MARTÍN INSAURRALDE YA NO VIVEN JUNTOS

Paula Varela contó en Socios del Espectáculo que Jésica Cirio y Martín Insaurralde ya no viven juntos: “Están separados”.

“La alquiló a la casa y hoy estando separada ella está en su casa de Capital Federal, va solamente para la zona Sur cuando él no está en el domicilio”, reveló la panelista.