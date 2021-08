Fuerte frase de Tomás Dente sobre la relación con su hermano Fernando: "La hermandad no se elige"

Si bien en más de una oportunidad Tomás Dente contó que no tiene una relación muy cercana con su hermano Fernando, esta vez habló a fondo sobre su vínculo y lanzó una frase que sorprendió a todos.

"El vínculo está más o menos, yo siempre digo lo mismo: la hermandad no se elige. Yo creo mucho en la familia que uno construye a lo largo del tiempo", expresó el periodista en Debo Decir (América) haciendo hincapié en que son muy diferentes.

Acto seguido, remarcó que aunque ser familia "tira" no puede dale la espalda a las diferencias que lo alejan de su hermano. "Por supuesto que la sangre tira y en mi retrospectiva están mis hermanos, mis papás. Pero tenemos nuestras diferencias. Somos muy distintos con Fer. Y esas diferencias nos desencuentran mucho. Estamos más desencontrados que encontrados. Me parece que tiene que ver con la misma oscilación que existe en los vínculos humanos, viste", sumó, contundente.

Y aunque no quiso revelar cuáles son esas diferencias, sí dio algunas pistas remarcando que hoy por hoy casi no tienen relación. "Tiene que ver más con cuestiones esenciales nuestras, de la familia. Es difícil el vínculo entre hermanos y con Fer es un vínculo tenso. En realidad ya no, ya casi no hay vínculo. Es un vínculo que casi no existe, pero fue muy tenso en su momento. Por cuestión de intimidad y de que hay otros hermanos, yo intento no aportar mucho detalle en TV", concluyó.