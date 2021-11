Fuerte frase de Marcela Tinayre sobre la China Suárez tras el escándalo: "La que quedó pésimamente parada es ella"

Marcela Tinayre intentó no introducirse en el escándalo que vivió China Suárez con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi, pero terminó compartiendo su fuerte conclusión sobre la actriz.

"La que quedó pésimamente parada es ella", sostuvo la conductora en LAM sobre China Suárez, actriz que fue pareja de Nacho Viale una década atrás.

EL CONTUNDENTE ANÁLISIS DE MARCELA TINAYRE SOBRE EL WANDAGATE

Mariana Brey: -¿Le creés a la China su versión? La que dio en el comunicado.

Ángel de Brito: -Ella dijo que había sido ingenua, que les creía a los hombres que le decían que estaban separados.

Marcela Tinayre: -Son miles los hombres que dicen que están separados cuando quieren avanzar a una mujer.

Yanina Latorre: -Él te puede decir eso, pero la china no vive en un tupper. Puede mirar las redes sociales. Icardi no es que no está casado con una chica que no es mediática. Había fotos. solo a ella se le ocurre meterse con Icardi.

Marcela Tinayre: -Es verdad, pero la otra vez que estuve con ustedes les dije que no me iba a meter en esa historia. Que la China diga lo que se le canta. La que quedó pésimamente mal parada es ella. Es mamá y el día de mañana los chicos lo van a leer. Ya tiene una hija más grande. Me parece que ir de frente, ante el destape, es lo mejor.