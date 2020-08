La fuerte frase que Fede Bal le dijo a su novia al saber que tenía cáncer: “Estás a tiempo de librarte de un hombre enfermo”

Carmen Barbieri volvió a referirse a la relación de Federico Bal con Sofía Aldrey y ponderó la gran actitud que tuvo la joven cuando su hijo le dio la oportunidad de abandonarlo al enterarse que tenía cáncer. En Almorzando con Mirtha Legrand, la participante de Cantando 2020 hizo alusión a la fuerte frase que el actor le dijo a su novia en dicha ocasión: 'estás a tiempo de librarte de un hombre enfermo'.

"Yo siento que mi hijo está vivo gracias Sofía", dijo Barbieri luego de que Mariano Caprarola le señalara que Aldrey es 'una gran mujer'. "Él no se quería hacer los estudios porque cuando tenés tantos antecedentes en la familia de cáncer de colon (...). Él no se los hacía tan seguido. Ella notó que no se sentía mala, que iba muy seguido al baño y no hacía tanto que estaban de novios. Ellos se conocen de muy chiquitos cuando jugaban juntos", explicó Carmen.

Ahí, la exvedette reveló cómo influyó la joven marplatense en la decisión de su hijo de encarar su enfermedad. "Él no quería hacerse los estudios (...) pero ella lo llevó a hacérselos y dieron mal. Y partir de ahí ella le dijo 'esta la vamos a pelear juntos' porque él le dijo 'estás a tiempo de librarte de un hombre enfermo'", reveló Carmen ante el asombro del resto de los invitados.