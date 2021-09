La fuerte frase que decían en La Academia en la despedida de Flor Vigna: "Se cree que es Jennifer López"

La dolorosa lesión de Facu Mazzei en La Academia llevó a que Flor Vigna tomé la firme decisión de renunciar al certamen y Pampito reveló la fuerte frase que decían en la productora la noche que la artista se despidió del mega show.

Analizando la baja de Vigna, siendo una de las participantes favoritas, Estefanía Berardi contó en Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas: "Ella ya tenía pensado renunciar. La producción ya lo sabía. Flor tiene el proyecto de dedicarse a full a la música".

Recogiendo el guante, Pampito amplió: "Ella no quería hacer este año el certamen. Pensó que lo podía combinar con la música. Ella no tenía tantas ganas de hacerlo, como en otros años. Lo hizo bien porque es talentosísima".

"Ayer hablé con gente de la producción y me decían: 'le están haciendo una despedida... ¿qué se cree, que es Jennifer López? ¿Tanta despedida? Se va".

Redondeando su opinión del tema, la panelista de Mañanísima apuntó: "Cuando pasa lo de Facu, Flor dijo esta frase ayer 'la vida quiso que sea así'".

Fue ante esa observación que Pampito reveló la picante frase que corría detrás de cámaras al ver la renuncia de Vigna a La Academia: "Ayer hablé con gente de la producción y me decían, esto no lo pienso yo, me lo decían 'le están haciendo una despedida... ¿Qué se cree, que es Jennifer López? ¿Tanta despedida? Se va".