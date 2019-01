El nuevo escándalo protagonizado por Fede Bal, Nazarena Vélez y Barbie Vélez sumó un nuevo personaje. Chyno Agostini, medio hermano de la joven actriz, decidió meterse en la polémica y lanzó una fuerte frase para su excuñado.

“Esto me está poniendo en una situación incómoda, me pone mal. Yo la apoyo a mi vieja en todas. Me parece que ya es momento de decir lo que yo sé de este muchacho. Pero por ahora no voy a decir nada”, disparó el joven, en un audio que emitieron en Nosotros a la Mañana.

El enfrentamiento entre Bal y los Vélez recrudeció en los últimos días cuando Nazarena denostó públicamente al actor de Nuevamente juntos. “Escucharlo me enferma. ¡Es un pelotudo! Este pibe se zarpa, realmente, de pelotudo”, exclamó la productora en una nota. Y Fede no se quedó de brazos cruzados…

El actor le puso un freno desde la Justicia, solicitó una orden de restricción perimetral contra su exsuegra y que se le impida hablar de él tanto en los medios de comunicación, como en las redes sociales. “Voy a cortar la violencia de raíz. No voy a dejar que esta mujer siga difamándome. No voy a bancar más lo que se dijo de mí, que se me difame en todos los programas de la tele, en donde esta mujer conseguía un móvil”, explicó Bal.

El nuevo escándalo provocó un ataque de llanto en Barbie Vélez ante las cámaras. Luego, la actriz explicó el porqué de sus lágrimas. “Me desbordó la situación. Es una etapa de mi vida donde la pasé muy mal, pero que para mi está más que cerrada (no la quiero revolver). Hace años no hablo del tema y pienso seguir de la misma manera”, escribió en sus cuentas de Twitter e Instagram.