Fuerte enojo de Martín Salwe con Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "Dejá de pinchar hace 50 días"

Lejos de que la especie de tregua a la que parecían haber llegado Martín Salwe y Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos se mantuvieran, los participantes volvieron a protagonizar un momento de tensión en el reality de eltrece.

Todo comenzó cuando Carolina “Pampita” Ardohain indagó a Martín sobre cómo estaba funcionando el servicio del hotel. Fue entonces que el locutor se sinceró frente a la conductora: “La verdad que bastante flojo. Creo que Walter Queijeiro labura muy bien en la cocina, pero después nos falta organizarnos. A veces, no tenemos para comer, no hay tiempo o no está la comida, y eso hay que resolverlo”.

“Y bueno, después hay mucho más show que trabajo y en eso, Locho es especialista”, agregó Salwe, sin tapujo,s para disparar contra el concursante con el resto de los concursantes como testigos.

Locho Loccisano: "No me gustó fue que Martín se retire de la cocina en el medio de una actividad y una competencia mientras cocinábamos pescado, pero también respeto si él está de mal humor". G-plus

Fue entonces que se originó en siguiente picante ida y vuelta entre Martín y Locho:

Locho: -Para mí, está todo perfecto. Lo único que no me gustó fue que Martín se retire de la cocina en el medio de una actividad y una competencia mientras cocinábamos pescado, pero también respeto si él está de mal humor. También hay que entender que es un compañero y que si no está cómodo en un lugar y se quiere ir, que pueda hacerlo.

Martín: -No, yo no estoy de mal humor. Hoy se cumple un año que murió un amigo mío, así que no tiene nada que ver con vos.

Martín Salwe: "Yo no estoy de mal humor. Hoy se cumple un año que murió un amigo mío, así que no tiene nada que ver con vos. Dejá de pinchar hace 50 días y dejá de romperme los huev…". G-plus

L: -Nadie lo sabía. Estaría bueno que lo digas.

M: -Esta perfecto, pero preguntá antes. Y dejá de pinchar hace 50 días y de romperme los huev…

Más sobre este tema Picante comentario de Alex Caniggia contra Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Es el único rival a exterminar"

L: -No, pero contanos y te respetamos.

M: -Mirá para adelante y listo.

¡Qué momento!