Fuerte enojo de Locho Loccisano tras quedar nominado en El Hotel de los Famosos: "'Chanchi y sus secuaces' organizan a quién votan"

Enojado por haberse convertido en el blanco de todas las nominaciones en El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano no dudó en descargar su bronca frente a sus compañeros y apuntar sin filtro contra La familia, como se hace llamar el grupo que lidera Chanchi Estévez.

Indagado por Chino Leunis sobre cómo tomó estar nuevamente en este lugar, Locho se sinceró en el reality de eltrece: “Siento que intento con la convivencia y que no sale, no sé por qué. Y pido honestidad, como para que me digan ‘che, está todo mal, es un juego’. Bueno, si es un juego hagámoslo así y después tratamos de llevarnos de la mejor forma en la convivencia”, comenzó diciendo.

“Ya me resulta raro. Diganme ‘somos todos de La familia y vos sos el único que queda afuera y te vamos a echar a más no poder’. Y bueno, ya me preparo físicamente. Ya me quita las ganas, ya no sé qué hacer. Lo que sí, si voy a la H voy a ir con algún miembro de La familia porque son todos de La familia menos yo”, agregó, contundente.

Fue entonces que el joven se despechó con una fuerte frase que no pasó desapercibida: “En base al perdedor del laberinto, ‘Chanchi y sus secuaces’ organizan a quién votan”, lanzó. Y ante las risas de todo, continuó: “La familia se llama, ¿no? Perdón, me salió decir ‘Chanchi y sus secuaces’”.

Por último, tras escucharlo, ex exfutbolista le contestó a Loccisano: “Es mucho decir ‘secuaces’. Me parece que hay un tema de convivencia. Yo tengo la mejor con Locho ahora, eso no significa que haya cosas que realmente me molesten. Pero va por buen camino. Tiene que entender que llegó en una instancia donde estábamos hace mucho y entró con el pie izquierdo. Tiene que tener un poco de autocrítica”.