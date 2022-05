Fuerte enojo de Lissa Vera con Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "Me molesta es su falta de compañerismo y que se crea mil"

Los nervios y la adrenalina por llegar lo más lejos posible en El Hotel de los Famosos comienzan a verse entre los participantes del programa de eltrece. Y luego de perder en uno de los desafíos, Lissa Vera y Locho Loccisano mantuvieron un fuerte cruce frente a sus compañeros.

El conflicto comenzó con el análisis de la cantante, quien cruzó duro a Locho: “Lo peor que pasó en el equipo es la desconcentración de uno de los miembros. Trabajar en equipo es trabajar en equipo, y si vos no estás abierto a escuchar sugerencias de los compañeros, entonces no estás trabajando en equipo”.

Lejos de pasar por alto sus palabras, el joven se defendió con ironía: “Lissa no lo hizo el juego, pero el problema fui yo. Perdimos por mi culpa. Perdón compañeros, por haber arruinado su juego”

Tras escucharlo, Lissa redobló la apuesta: “No sé si te vamos a disculpar. Quiero decir una cosa más. Si él se hubiese comportado de otra manera a nivel equipo, como yo se lo pedí, no le estaría recriminando nada. Es más, le daría las gracias”.

“Pero lo que me molesta es su falta de compañerismo y que se crea mil porque él sacó bandera a sí mismo de que hace un año que hace esto, pero no se notó”, continuó.

Y una vez más, el animador volvió a la carga: “Dejame explicar la situación. Fui afuera, me dolía el brazo, volví con el brazo roto, le dije a la doctora ‘vuelvo’. Salí de vuelta a jugar. Entonces ¿qué, el problema es que yo creí que tenía una técnica más o menos estudiada? Cuando fui me di cuenta que no era así, perdón”.

“Por eso hay una capitana. Si vos no me escuchas no puedo hacer más nada. Listo, se terminó. ¡Silencio!”, cerró Lissa Vera, visiblemente enojada.