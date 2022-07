Fuerte enojo de Camila Homs con Rodrigo de Paul por presentarle a su hija a Tini Stoessel: "No le gustó que no se lo informaran"

El noviazgo de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se afianza a paso firme. A tal punto que, Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo que el futbolista le presentó a su hija, Francesca, a la cantante.

Acto seguido, Estefi Berardi amplió la información en Mañanísima y reveló detalles del fuerte enojo que tendría Camila Homs con su ex. “A Camila le pareció precipitada. No le gustó que no le informaran que iba a haber presentación”, aseguró la panelista de Ciudad Magazine.

"Esta es una pareja que viene súper bien. Ya hubo presentación oficial. Tini, al menos, conoce a la nena. Y Fran Stoessel también”, aseguró Estefi.

RODRIGO DE PAUL Y CAMILA HOMS, CADA VEZ MÁS LEJOS

A fines de junio, en medio de las románticas vacaciones de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel, Camila Homs dejó en claro en sus redes sociales que la relación con su ex está cada vez más tirante, dejándolo de seguir en Instagram.

Hasta ese entonces, De Paul tenía dentro de su reducida lista de “seguidos” a la madre de sus hijos, Francesca y Bautista. Sin embargo, recientemente el futbolista siguió los pasos de Homs y la eliminó.

Rodrigo también borró de su red social las fotos que subió de Camila, a lo largo de sus 11 años de relación.