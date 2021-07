Fuerte encontronazo de Mariana Brey con Pía Shaw: "Me tratás de estúpida"

La aparición de unas fotos de Luciana Salazar comiendo en un restaurante con Martín Baclini dieron que hablar y en Los Ángeles de la Mañana el tema derivó en un filoso cruce entre Mariana Brey y Pía Shaw.

Todo comenzó cuando Cinthia Fernández aseguró que las imágenes se las había pasado la propia Luli a Pía, haciendo que la periodista se moleste y que Mariana salga con todo. “Yo estoy en esto con Cinthia y no estoy caliente con Baclini, no tengo un problema con Luciana”, lanzó Brey.

Y Pía no se quedó callada. “¿Vos pensás que Luciana nos manda las fotos?”, le preguntó con un gesto duro. “No, que Luciana nos manda la foto no. Ya te lo expliqué ayer, Pía”, arrojó, molesta con su compañera. “Es que sino siento que me tratás de estúpida. No dudo de vos, ni de quien a vos te manda la foto”, expresó Brey, con fastidio.

Brey: "Es que sino siento que me tratás de estúpida. No dudo de vos, ni de quien a vos te manda la foto". G-plus

El tenso clima hizo que Ángel de Brito intervenga para bromear con la vacunación de Covid-19 de Pía, pero ella reaccionó irónica contra Mariana. “Me vacuné yo y le pegó a ella. Yo estoy divina”, acotó, sarcástica.

Pía: "Me vacuné yo y le pegó a ella. Yo estoy divina". G-plus

“No dudo de vos, pero dame la posibilidad de dudar de Luciana porque no le creo que las cosas que le pasan en la vida son espontaneas”, cerró Mariana Brey, intentando entenderse con Pía Shaw.