Fuerte editorial de Viviana Canosa sobre la niña M: "Las ginecólogas salieron llorando después de revisarla"

La semana pasada, la noticia de la desaparición de una niña de 7 años, hoy nombrada como la niña M en el plano mediático para preservarla, generó un fuerte impacto en la sociedad argentina. Preocupó su paradero, la situación de calle en la que vive con su mamá y su integridad física, mental y emocional, tras ser "secuestrada" por Carlos, un sujeto que se la llevó con la promesa de darle una bicicleta mejor a la que tenía.

En ese doloroso marco, y tras la aparición de la menor, Viviana Canosa pronunció un fuerte editorial en Viviana con vos, por A24, en el que clamó enfática por la infancia desprotegida y puso en escena el detrás de la traumática vida de la niña. También apuntó sin vueltas contra los políticos.

"¿Tampoco importa que su madre la haya usado como a una tarjeta de crédito? Las ginecólogas salieron llorando después de revisarla. Las propias ginecólogas debieron ser atendidas por psicólogos". G-plus

"En la agenda de los políticos no están los problemas de la gente. No se ocupan de la nena M. Y acá me voy a detener. Hoy sí le voy a decir la nena M o le voy a decir la nena. Yo me puse a averiguar durante el fin de semana, porque de verdad me importa la nena M, y todas nenas y todos los nenes. ¿Ya no está más la nena M en los medios? ¿La nena ya fue? Ya no están más los focos y volvió a ser invisible. Ya no importa que tenga 7 años, que esté desnutrida, que tenga poca masa corporal, que sea tan chiquita. Tampoco importa que su madre la haya usado como a una tarjeta de crédito. Las ginecólogas salieron llorando después de revisarla. Las propias ginecólogas debieron ser atendidas por psicólogos. Tuvieron que tranquilizarlas, no podían creer lo que estaban viendo... ¿Dónde están los derechos del niño? Así es cómo vivimos en un país en donde se habla de moral con la bragueta abierta", comenzó diciendo la conductora, visiblemente afectada por la realidad de la niña M y por la inoperancia política.

"Toda su vida esta chica fue abusada. Y yo lo voy a decir, que me vengan a buscar los abogados, porque ya nadie habla de la niña. A esa niña la abusaron desde que empezó su miserable vida. 7 años, desnutrida, pesando poquito". G-plus

Luego, Viviana Canosa agregó: "Lo que más me angustia y me duele es que me siento una idiota porque hablamos con el abogado, hablamos con un montón de políticos y con la abogada del secuestrador, y yo no lo puedo contar, pero imagínense lo peor. Y no lo peor de esos tres días que se fue de su casa. Toda su vida esta chica fue abusada. Y yo lo voy a decir, que me vengan a buscar los abogados, porque ya nadie habla de la niña. A esa niña la abusaron desde que empezó su miserable vida. 7 años, desnutrida, pesando poquito... Acá no aparece nadie, nadie dice nada. Yo me siento tan sola en esto. ¡7 años! Y me contaron que a la madre le dieron dos hijos en adopción, y a otros dos se los sacaron. Esta chiquita era una tarjeta de crédito, ¡a ver si me entiende! Este es un horario difícil y no puedo contar, pero que dos ginecólogas se descompensen después de revisar a esta chica… Nos mintieron todos, nos mintió la abogada de este hombre, la abogada de ella, porque sabían todo apenas la chiquita apareció".