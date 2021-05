Fuerte desmentida de Cachete Sierra a Cande Ruggeri tras declarar que 'le rompió el corazón': "Nunca me enteré de que éramos novios"

El inminente regreso de Marcelo Tinelli a la televisión sacó a relucir una historia amorosa retro, luego de que Cande Ruggeri recordara su romance trunco con Agustín "Cachete" Sierra, actor con quien tuvo una breve relación en 2015 y este 2021 ambos serán parte de La Academia.

"Fue la primera persona que me rompió el corazón... Nunca más hablamos, desapareció. No respondió más los mensajes y ya está", disparó la hija de Oscar Ruggeri en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Lejos de dejarlo pasar y más serio que de costumbre, Cachete fue consultado por el tema, en el programa que conducen Lourdes Sánchez y Lizardo Ponce, y aclaró los tantos: "Es raro escucharla hablar así después de tanto tiempo. Será tema de ella. Nosotros nunca estuvimos de novios. Por eso cuando ella dijo 'mi ex' y que estuvimos de novio, a mí me impactó mucho".

"Es raro escucharla hablar así después de tanto tiempo. Nosotros nunca estuvimos de novios. Por eso cuando ella dijo 'mi ex' y que estuvimos de novio, a mí me impactó mucho". G-plus

Con la clara intención de dar su versión de los hechos, Sierra agregó: "Justamente una de las cuestiones por las cuales no seguimos fue porque ella quería dar el paso siguiente, que era estar en una relación, y yo quería conocerla más antes de ponerme de novio. Cuando empezamos con que ella quería una cosa y que yo quería otra, dijimos 'hasta acá, para no lastimar a nadie'. Ahora escuchando el audio, ella terminó más lastimada de lo que yo pensé en ese momento. Pero no fueron las cosas como ella dijo. Nosotros nos conocíamos muy poco, realmente".

"No fueron las cosas como ella dijo. Nosotros nos conocíamos muy poco, realmente". G-plus

Sin ánimo de confrontar, Agustín "Cachete” Sierra subrayó que tuvo dos novias en su vida y que no se enamora fácil. "Que diga que soy el ex me causó gracia porque nunca me enteré de que éramos novios", finalizó el actor, listo para cruzarse con Cande Ruggeri en el programa de Marcelo Tinelli.