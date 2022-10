Fuerte descargo de Wanda Nara tras haberse negado a dar una nota: "No me sale ser copada con gente que solo me agrede"

Wanda Nara se negó a hablar con el cronista de LAM en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi y su supuesto romance con L-Gante, que está en conflicto con su ex, Tamara Báez.

Desde la cuenta de Instagram del ciclo que conduce Ángel de Brito, compartieron el clip de Wanda negándose a dar una nota periodista que la estaba esperando.

"Wanda enojada en LAM", expresaron junto al video de la empresaria respondiendo mínimamente a las preguntas del notero, con cara de pocos amigos.

FUERTE RESPUESTA DE WANDA NARA A LA PRODUCCIÓN DE LAM

Al ver el video de su enojo con el notero, Wanda les dejó una contundente firma explicando por qué no quiso charlar con ellos.

"Eijo yo con quién hablar de mi vida. No me sale ser copada con gente que solo me agrede" G-plus

"Sabés qué pasa... Estaría bueno que me respondan con el mismo respeto con el que siempre di notas...".

"Como eso no pasa, elijo yo con quién hablar de mi vida. No me sale ser copada con gente que solo me agrede", sentenció Wanda, con firmeza.

¡Se cansó!