Fuerte descargo de Rodrigo Lussich contra Érica Rivas por criticar los programas de espectáculos: "¿A quién te comiste?"

La opinión de Érica Rivas sobre las repercusiones de su escandalosa salida del elenco teatral de Casados con Hijos hizo que apunte contra los programas de espectáculos, y que Rodrigo Lussich la cruzara con todo: "¿A quién te comiste?".

El detonante de aquel palito del conductor de Intrusos fue la reflexión de la actriz sobre su cuarentena y la prensa: "Sentía la necesidad de recluirme porque la exposición mediática que tuve, sin quererla y sin merecerla, fue tan nociva, tan perjudicial para mí, tan tremenda, que me hizo bien poder replegarme en mí misma", expresó.

Y agregó: "Nunca me imaginé estar siendo analizada en programas de la tarde, que no comulgo para nada, no comparto nada, me parecen horrendos y que hacen pésimo a la gente, así que estar ahí para mí fue muy difícil, siendo juzgada sin comerla ni beberla, revelando cosas íntimas mías. La verdad que fue tremendo para mí".

Ante el recuerdo de Adrián Pallares sobre el dardo de la artista en su entrevista para Infobae, Lussich disparó: "¿Qué onda? ¿A quién te comiste, Erica Rivas? Basta. Con todo cariño, es una gran actriz, de las mejores de su generación. ¿Pero hace falta ser tan despectiva?".

"Me parece que fue gratuito el concepto. Nadie le había preguntado", concluyó Rodrigo Lussich, indignado con Érica Rivas.