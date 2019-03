Fuerte descargo de Mauro Icardi en las redes en medio del escándalo con el Inter y las críticas a Wanda Nara

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un verdadero culebrón italiano con el Inter mientras negocian la continuidad del delantero en el club.

Luego de sacarle la cinta de capitán y que Icardi no juegue los últimos partidos, su entrenador, Luciano Spalletti, lo “ninguneó” públicamente: “Del tema Icardi ya se han dicho muchas cosas. Se expresó el director general Marotta, y antes se expresó nuestro presidente Zhang, por lo que a partir de ahora hablo de aquellos que están, no de aquellos que no están”.

¿La reacción de Icardi? Romper el silencio, ya que hasta el momento sólo había hablado del tema en los medios Wanda, quien además de ser su esposa es su manager. De hecho, muchos la señalan como la causante del conflicto por los requisitos que le exigiría al Inter.

Enojado, Icardi descargó su bronca y escribió:

“Es en los momentos más difíciles que se demuestra el amor verdadero. Y es en esos momentos en los que decidí quedarme en el Inter, con el Inter.

He rechazado ofertas que difícilmente un jugador profesional hubiera rechazado. He jugado con dolores físicos que me han llevado a las lágrimas después del partido, incluso al día siguiente. Pero siempre insistí para estar en la cancha, incluso yendo en contra de las recomendaciones médicas.

Le mostré a mis hijos que debemos mantener la esperanza. Les enseñé que ganar es difícil pero que hacerlo con el Inter tiene un significado único que solo un verdadero interista puede entender y sentir.

¡Realicé mi sueño, realicé el sueño de todos nosotros, volviendo a la Champions League con el equipo del que era capitán! Trabajé con el club, tanto dentro como fuera del terreno de juego, en la inserción de cada nuevo jugador, mostrándole que solo con la pasión podríamos alcanzar nuestras metas. Sé lo que es el amor por el Inter, y los fanáticos del Inter lo saben porque vieron cómo sufrí, lloré, luché y finalmente disfruté estos colores

No sé si en estos momentos hay amor y respeto hacia el Inter y hacia mí por parte de quienes toman decisiones. No sé si hay deseo de actuar y resolver las cosas solo y exclusivamente por el bien del Inter. En una familia pueden pasar muchas cosas; buenas o malas. Y por amor se puede soportar mucho, de todo. Pero el respeto nunca debe faltar. Estos son mis valores, estos son los valores por los que siempre he luchado”.